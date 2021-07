Sesuma revitaliza sinalização de trânsito em toda a malha viária de Ipatinga

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga, está intensificando os trabalhos de revitalização da sinalização horizontal em toda a malha viária do município. O objetivo é melhorar as condições de trânsito na cidade e tornar mais seguros os deslocamentos dos condutores de veículos e pedestres em seu dia a dia.

A prioridade do serviço tem sido para as áreas próximas às escolas, onde normalmente há maior movimentação de pessoas e os meios de transporte nos horários de entrada e saída das aulas. A intervenção mais recente atendeu as imediações das escolas municipais Márcio Andrade Guerra, no Veneza II, e Nelcina Rosa de Jesus, no Veneza.

A Sesuma informa que a ação terá prosseguimento em diversas outras regiões, seguindo um cronograma preestabelecido pelo governo municipal.

PASSAGENS DE VIAS

Entre as pinturas, merecem atenção especial as faixas de pedestres e passagens elevadas, como forma de reforçar a segurança na travessia de ruas e avenidas movimentadas com maior visibilidade para a sinalização.

O trabalho de manutenção da sinalização de trânsito é permanente, ressalta a administração municipal, mas nesses dias ganha maior significado por estar sendo desenvolvido em paralelo com outras melhorias programadas para o trânsito em todos os bairros da cidade.

CURTO-CIRCUITO AFETA SEMÁFORO

A Prefeitura de Ipatinga aproveita ainda para informar que houve nesta segunda-feira (12) um curto-circuito na rede de distribuição da Cemig, no cruzamento das avenidas José Assis de Vasconcelos e Gerasa, no bairro Bethânia. Em virtude da ocorrência, ficou comprometido o funcionamento do semáforo que atende o local. O equipamento deve voltar a operar tão logo o problema elétrico seja solucionado na região.