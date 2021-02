Sindcomércio entrega 650 cestas básicas a entidades do Vale do Aço

Seiscentas e cinquenta cestas básicas arrecadadas junto ao Serviço Social do Comércio (Sesc), por meio do projeto Mesa Brasil, foram repassadas a nove entidades filantrópicas do Vale do Aço na manhã desta quinta-feira (11), em Ipatinga. As quase oito toneladas de alimentos vão ajudar instituições que prestam assistência a crianças, dependentes químicos e idosos.

Ciente do momento difícil que muitas das entidades da região passam, o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço entrou em contato com o Sesc procurando meios de ajudar no sustento e manutenção dessas instituições.

“Fomos informados que, neste momento, era possível auxiliar com alimentos. Mas temos esperança que, em breve, também possamos contribuir com a doação de colchões e itens de higiene pessoal, assim como fizemos ano passado, pouco antes da pandemia”, informa José Maria Facundes, presidente do Sindcomércio e conselheiro do Sesc.

O dirigente sindical revela que, além das quase oito toneladas entregues nesta quinta-feira – cada cesta básica tem 12,200kg –, ainda está prevista a chegada de mais 350 cestas básicas, também oriundas do Mesa Brasil, até o fim do mês.

ENTIDADES CONTEMPLADAS

A entrega dos alimentos ocorreu na sede da Ação Evangélica de Amparo aos Necessitados (Rua Blumenau, Bairro Veneza). Além desta instituição, em Ipatinga ainda foram contemplados o Lar dos Idosos Paulo de Tarso e a Missão Resgate. Em Coronel Fabriciano, a creche Lírios do Vale, o Novo Lar dos Idosos e o Centro de Recreação Fazenda Bom Samaritano foram os indicados. Já em Timóteo, as cestas foram repassadas para as creches Sonhos de Jandira e Santa Terezinha, além da comunidade Terapêutica Esperança.