Soluções Usiminas integra projeto moderno e sustentável na CasaCor Minas Gerais

A Soluções Usiminas, empresa de distribuição e serviços em aço da Usiminas, está patrocinando um ambiente inovador na 26ª CasaCor Minas Gerais, aberta em Belo Horizonte: a cabana de aço modular. O projeto que tem 33m², com cozinha, banheiro, mezanino e, no andar superior, um quarto foi desenvolvido pela empresa Liga Arquitetura e Urbanismo, de Belo Horizonte, e conta com o suporte técnico da Soluções Usiminas. No evento, a empresa destaca, também, sua nova plataforma, o Mais Soluções Usiminas, que tem como objetivo conectar prestadores de serviço, projetistas e pequenos consumidores de aço, que até então não tinham acesso facilitado aos produtos da Usiminas.

“O que apresentamos, por meio do projeto da Liga Arquitetura, é uma nova forma de consumir matérias-primas como o aço, além de conectar os diversos coletivos do segmento da construção civil: arquitetos, designers, serralheiros, engenheiros e fabricantes de estruturas, por exemplo. Dessa forma, ajudamos profissionais empreendedores, a tornar real suas ideias e colocá-las no mercado como produto”, explica o diretor da Soluções Usiminas, Ascanio Merrighi.

Para o executivo, o tema central da atual edição da CasaCor, “Casa Original”, está em linha com os conceitos da Soluções Usiminas que é o de inovar, modificar e ser sustentável na concepção de novos projetos. “Com esse projeto da cabana esperamos apresentar um novo modo de vida para as pessoas: mais moderno, prático e simples. E mostrar que o aço está acessível para todos os tipos de edificações”, afirma Merrighi.

CRIAÇÃO DE PROJETOS

Sobre a cabana exibida na CasaCor, a arquiteta Bárbara de Souza, diretora da Liga Arquitetura e Urbanismo, comenta que o aço é muito maleável e permite buscar novos formatos, além de facilidade e rapidez na instalação. Ela explica que a ideia, da cabana, é fazer uma estrutura adaptável a diversos terrenos e facilitar a execução em locais de difícil acesso, mas que costumam ter a melhor vista, inseridos na natureza.

“Uma alternativa foi pensar uma estrutura leve, que duas pessoas conseguissem transportar, caso não tivesse acesso de veículos, para facilitar a montagem. E pensando na parte sustentável do projeto, a cabana é toda parafusada para não ser necessário soldagem e não afetar o entorno em que ela fosse inserida. Dessa forma, o aço nos atendeu em todos os aspectos,” detalha a arquiteta.

Para outras informações sobre o projeto, os interessados podem acessar o site www.maissolucoesusiminas.com.

CASACOR 2021

A CasaCor Minas pode ser visitada no Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte, até o dia 30 de outubro. As visitas deverão ser agendadas em horário fixo, visando controle de acesso do público. A maior parte dos ambientes está concentrada nas áreas externas, uma área ao ar livre com mais de 12 mil metros quadrados, possibilitando a visitação de forma segura.