Supermercados e outros setores poderão funcionar no Carnaval

Boa parte do comércio do Vale do Aço estará de portas abertas em quatro dos cinco dias de Carnaval. Além do setor alimentício – que inclui supermercados, açougues, casas de carne, mercearias, hortifrútis, varejões, sacolões e peixarias –, também têm autorização para funcionar lojas de materiais de construção, autopeças e similares, casas de noivas, bomboniéres e, ainda, as chamadas atividades fundamentais à população, como farmácias, postos de combustíveis e padarias. Porém, na segunda-feira de Carnaval (15/02), quando será celebrado o Dia do Comerciário, a maioria das empresas estará de portas fechadas.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, ficam fechadas apenas as empresas que cumpriram o Horário Especial de Natal 2020, que retomarão as atividades normais na quinta-feira (18). No sábado (13), o expediente destas lojas será normal. No Shopping Vale do Aço, as empresas não abrem as portas apenas na segunda de Carnaval.

“Os comerciários de toda a região trabalharam 14 horas a mais nos dias que antecederam o Natal 2020. Agora, chegou a hora de fazer a compensação. No entanto, a gente lembra que qualquer empresa que não tenha praticado o horário estendido no fim do ano tem autorização para funcionar normalmente neste Carnaval, com exceção da segunda-feira, Dia do Comerciário”, ressalta o presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes.

NÃO É FERIADO

O dirigente sindical lembra que popularmente é disseminada a informação de que o Carnaval é um feriado oficial prolongado, o que não está estabelecido por lei ou em qualquer decreto. “Algumas repartições públicas têm costume de decretar ponto facultativo, o que mudou um pouco, em 2021, por conta da pandemia do novo Coronavírus. No comércio, muitos setores estarão abertos para atender, por exemplo, quem quer ir a supermercados fazer compras com tranquilidade ou mesmo investir em materiais de construção para agilizar as reformas de casa tão comuns em tempos de Covid-19”, explica o presidente do sindicato, acrescentando que, pelo fato de as pessoas terem saído menos para as ruas nos últimos meses, começaram a viabilizar melhorias em suas residências que estavam pendentes.

O Carnaval acontece nos dias 15/02 (segunda-feira) e 16/02 (terça-feira), além do dia 17/02, quarta-feira de cinzas. Outras informações sobre o funcionamento do comércio nestes dias podem ser esclarecidas por meio dos telefones do Sindcomércio nas três principais cidades do Vale do Aço: 3821-9020, 3842-2040 e 3849-4490.