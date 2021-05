Ternium Brasil amplia segurança em manutenção na Aciaria

Já está em funcionamento na Aciaria da Ternium Brasil uma nova máquina que aumenta a segurança dos trabalhadores e de todo o processo operacional. A New Relining Machine é uma nova máquina de refratamento, desenvolvida pelo time de engenharia, processo, refratários e manutenção da Aciaria, que acaba de uma vez por todas com a substituição do material refratário por carga suspensa, eliminando riscos de acidentes. Ela também permite o trabalho em paralelo na parte inferior aos convertedores, o chamado piso zero.

Construída na Europa, a máquina possui uma tecnologia inovadora e tem a tendência de ser uma referência no setor siderúrgico por dar mais segurança aos trabalhadores e ter o potencial de reduzir o tempo total de reabastecimento do material refratário.

A Aciaria da Ternium Brasil possui dois convertedores de 340 toneladas de capacidade cada. O convertedor é um tipo de forno, revestido por tijolos refratários, responsáveis por transformar o gusa em aço. A Aciaria necessita trocar o material refratário dos convertedores aproximadamente a cada três meses por conta do fim da vida útil deles.

O projeto da New Relining Machine oferece diversos tipos de ganhos para a empresa, seja no nível de segurança quanto na produtividade. Na área de segurança dos colaboradores, elimina-se o trabalho com carga suspensa e enquadra o acesso ao interior do convertedor, de acordo com as normas de segurança.

Anteriormente, a troca do material refratário dos convertedores era realizada num processo que começava na parte de baixo para cima, o que demandava mais tempo, já que, por segurança, nenhuma atividade poderia ser realizada na área inferior.

O gerente-geral da Aciaria, Leonardo Demuner, está otimista com esta nova aquisição. “A nova máquina é um grande projeto, investimos em inovação e tecnologia para garantir a segurança das pessoas, somado a ganhos de produtividade e eficiência”, afirmou.

Segundo o engenheiro Willian Correa, atual coordenador de manutenção na Gerência de Serviços da Aciaria e que na época da implementação do projeto era o engenheiro especialista, o equipamento oferece um ganho em relação à segurança das pessoas, para processo e produtividade e visa ser referência no processo de refratamento.

OPINIÃO DO USUÁRIO

De acordo com o usuário final do equipamento, Mario Neto, supervisor da empresa Reframax, o trabalho da equipe é baseado em três pilares: segurança, qualidade e produtividade.

“Este projeto consegue dar sustentação para estes pilares. Na área da segurança, fica totalmente eliminado o trabalho com carga suspensa. No âmbito da produtividade, o projeto possibilita uma melhor alocação das qualidades dos tijolos por possuir quatro pontos de distribuição, diferente da máquina utilizada anteriormente, que tinha apenas dois pontos. Isso agiliza e deixa mais organizado o ambiente de trabalho, além de possibilitar abastecer dois pallets por vez, agilizando todo o processo”, afirma.

Ainda segundo Neto, a máquina permite a montagem de um projeto refratário menos complexo, com ganhos de qualidade e segurança operacional, complementa.

Para o coordenador Refratário da Aciaria da Ternium, Bruno Calazans, este projeto foi muito desafiador devido ao conceito de construção da planta que possui pouco espaço entre o conversor e o sistema de caldeira. “O sucesso só foi possível devido a um envolvimento muito grande de todo o time”, conta. Ainda segundo Calazans, a segurança das pessoas e das operações foi o grande objetivo deste projeto.