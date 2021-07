Ternium divulga Relatório de Sustentabilidade 2020

A Ternium, siderúrgica líder na América Latina, publicou seu Relatório de Sustentabilidade 2020, onde destaca as ações para manter suas operações sustentáveis no longo prazo. Em relação ao meio ambiente, o documento foca na rota de descarbonização adotada pela empresa e no novo plano de investimentos em projetos sustentáveis. No âmbito social, a Ternium aborda ações de resposta à pandemia do Covid-19 e projetos de desenvolvimento social realizados nas comunidades onde possui operação.

“O desafio da pandemia envolveu todos os aspectos do nosso negócio e afetou todos os nossos funcionários; no entanto, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade de testar a resiliência e o foco na gestão de longo prazo e a sustentabilidade de nossa empresa”, escreve Paolo Rocca, presidente do Conselho de Administração da Ternium, no início do relatório. O documento pode ser acessado pelo site da Ternium em https://br.ternium.com/pt/sustentabilidade.

Nesse contexto global, cresce a preocupação com as mudanças climáticas e outros aspectos da agenda da sustentabilidade. Em fevereiro de 2021, a Ternium anunciou a meta de reduzir a intensidade de suas emissões de dióxido de carbono (CO2) em 20% até 2030, uma meta de médio prazo como parte do compromisso de continuar descarbonizando suas operações no longo prazo.

“Como um produtor líder de aços planos na América Latina, reconhecemos o impacto positivo que podemos ter na saúde de nosso planeta e os benefícios que podem ser proporcionados ao nosso negócio sermos ambientalmente responsáveis. Temos orgulho de continuar apoiando a transição global para as energias renováveis”, disse Máximo Vedoya, CEO da Ternium, no relatório.

No Brasill, a Ternium investiu R﹩ 500 milhões nos primeiros dez anos da usina (2010-2020) em projetos para melhorar o desempenho ambiental do centro industrial. Até 2030, a Ternium Brasil destinará mais R﹩ 500 milhões para intensificar a sustentabilidade de sua planta siderúrgica.

Outro destaque do Relatório de Sustentabilidade diz respeito à resposta da empresa à pandemia. Isso incluiu a criação de um fundo de apoio de 6,4 milhões de dólares para 10 comunidades no México, Argentina, Brasil, Colômbia e Guatemala. As ações buscaram fortalecer a rede de hospitais para enfrentar a emergência de saúde, com a doação de equipamentos e materiais médicos principalmente.

O fundo de apoio permitiu que a Ternium Brasil doasse R﹩ 9 milhões à cidade do Rio de Janeiro desde março de 2020 para ajudar no combate à pandemia. Em 2020, a empresa doou equipamentos hospitalares e de proteção individual para as equipes médicas da cidade e ainda ajudou a montar 25 leitos de UTI no Hospital Ronaldo Gazolla, referência no tratamento de pacientes com Covid-19, além de entregar 10 novos respiradores para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz.

Em 2021, a empresa firmou mais uma importante parceria com a Prefeitura do Rio e doou 40 mil testes rápidos de Covid -19 para ajudar a mapear a infecção na cidade. A Ternium também está finalizando uma reforma completa na Clínica da Família Ernani Braga, em Santa Cruz, com investimento de R﹩ 2,4 milhões. O local funciona como um polo de vacinação no bairro.

No Relatório de Sustentabilidade 2020 da Ternium, ainda é possível encontrar informações sobre os objetivos e ações que a empresa adota em relação a temas como segurança no trabalho, meio ambiente, força de trabalho, comunidades, cadeia de valor, planos de negócios e governança.