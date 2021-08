Ternium e Vale firmam entendimento para desenvolver soluções de descarbonização na produção de aço

A Ternium assinou um Memorando de Entendimento (“MoU”) com a Vale em que ambas concordaram em buscar oportunidades para desenvolver soluções para produção de aço com foco na redução de emissões de CO2.

A Ternium e a Vale pretendem desenvolver estudos de viabilidade econômica de potenciais investimentos para uma planta de briquetagem de minério de ferro localizada nas instalações da Ternium Brasil, no Rio de Janeiro, e para plantas para produção de produtos metálicos com baixa pegada de carbono, utilizando Tecnored, HYL e outras tecnologias para redução de ferro.

Essa iniciativa contribui para o cumprimento do compromisso da Vale de reduzir em 15% as emissões líquidas do Escopo 3 até 2035. Além disso, a Vale busca reduzir suas emissões absolutas dos Escopos 1 e 2 em 33% até 2030 e atingir a neutralidade até 2050, em linha com o Acordo de Paris, liderando o processo de evolução para a mineração de baixo carbono.

Máximo Vedoya, CEO da Ternium e Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale, participaram da cerimônia de assinatura do MoU em 18 de agosto de 2021. Em seu discurso, Bartolomeo afirmou “Este é um marco importante no nosso caminho para fornecer soluções de baixo carbono para a indústria siderúrgica e estamos felizes em engajarmos com a Ternium nesta jornada. Estamos progredindo com nosso compromisso com a sociedade e com as metas do Acordo de Paris, apoiados por tecnologias inovadoras, um portfólio de minério de ferro de alta qualidade e de classe mundial, crítico para a transição de baixo carbono. Estamos bem posicionados para liderar o caminho para reduzir as emissões do Escopo 3, apoiando a descarbonização da indústria siderúrgica através de iniciativas conjuntas com nossos clientes”.

Máximo Vedoya, CEO da Ternium disse: “Este é um passo importante em nossa estratégia de descarbonização, pois contribui para alcançar o compromisso da Ternium de reduzir em 20% sua intensidade de emissão de CO2 até 2030. A Vale é um fornecedor-chave em nossa cadeia de valor, e a empresa compartilha nosso compromisso com a preservação do meio ambiente. Acredito que teremos muitas oportunidades de desenvolver iniciativas conjuntas para continuar descarbonizando nossas operações no futuro. A neutralidade do carbono é uma meta que só pode ser alcançada se todas as partes da sociedade trabalharem juntas. Como maior produtor de aços planos da América Latina, faremos nossa parte nessa empreitada”.

SOBRE A TECNOLOGIA DE BRIQUETAGEM DE MINÉRIO DE FERRO

A Vale desenvolveu por mais de 10 anos uma tecnologia revolucionária para briquetar produtos de minério de ferro, como sinter feed e pellet feed, em um processo mais simples, flexível, menos intensivo em carbono e de capital e mais econômico. Os briquetes permitem continuar a utilização de altos-fornos durante a transição para um processo menos intensivo em carbono, uma vez que poderiam evitar a etapa de sinterização, que representa cerca de 10% das emissões de produção de aço, ou ser utilizados como carga direta, uma vez que poderiam substituir granulados e pelotas em altos-fornos e fornos de redução direta.

SOBRE A TECNORED

A Tecnored é uma subsidiária 100% da Vale focada no desenvolvimento de um processo de ferro-gusa de baixo carbono por meio do uso de fontes de energia, como biomassa e gás de síntese, que emitem menos CO2 que os processos tradicionais de produção de ferro gusa, como o carvão e o coque. Através do uso da biomassa, o caminho para a neutralidade econômica de carbono pode ser alcançado a médio prazo.

SOBRE A TECNOLOGIA HYL

A HYL é uma tecnologia para redução direta de minério de ferro de baixo carbono desenvolvida pela Ternium no México. Esta tecnologia, atualmente operada nas instalações da Ternium em Monterrey e Puebla, México, tem a capacidade de recuperar seletivamente o CO2, reduzindo assim significativamente as emissões de carbono em comparação com outras tecnologias de redução.

SOBRE A TERNIUM

A Ternium é a principal produtora de aços planos da América Latina, com operações no México, Brasil, Argentina, Colômbia, sul dos Estados Unidos e América Central. A empresa oferece uma ampla gama de produtos de aço de alto valor agregado para clientes das indústrias automotiva, eletrodomésticos, HVAC, construção civil, bens de capital, contêineres, alimentícia e energia através de suas instalações de fabricação, centro de serviços e redes de distribuição, e sistemas avançados de integração de clientes. Mais informações sobre a Ternium estão disponíveis em www.ternium.com.