The Office é o novo lançamento WR de salas comerciais no Horto em Ipatinga

Para quem busca exclusividade na hora de investir ou expandir o próprio negócio, a WR Construtora apresenta ao mercado seu mais novo lançamento de salas comerciais no bairro Horto, em Ipatinga. Trata-se do The Office, um empreendimento moderno, com diferentes opções de layouts e salas na medida certa para profissionais que almejam instalar consultórios, clínicas médicas, escritórios e muito mais.

Com previsão de entrega para junho de 2023, o prédio já está sendo erguido na esquina da avenida Castelo Branco com a rua Eucaliptos, próximo ao supermercado Mineirão. Uma localização privilegiada, com fácil acesso e ampla rede de serviços em um dos locais com o metro quadrado mais valorizado da cidade.

O The Office segue a mesma linha de conforto e estilo de outros empreendimentos comerciais de sucesso da construtora, e muito próximos dali: o Horto Office – onde fica a sede da WR – e o The Place, conhecido por sua fachada exuberante e com uma imponente bandeira do Brasil ao topo. Não por acaso, a empresa convidou alguns dos seus clientes desses edifícios para estrelarem a campanha, que está nas redes sociais e nas ruas da cidade.

“Foi uma satisfação muito grande participar da campanha, porque a gente realmente acredita que a WR quer pra gente o que nós buscamos para os nossos clientes, que é fazê-los se sentirem especiais. Dar a oportunidade de atender a todos com todo o conforto. Por isso ela foi tão atenciosa com a gente, nos dando a liberdade de fazer um projeto como queríamos e de transformar nosso sonho em realidade”, conta a médica do trabalho Dra. Marcela Calili Menezes.

Junto com o marido, o psiquiatra Dr. Juliano Dantas de Menezes, e os cunhados Dra. Anali Dantas, que é endocrinologista pediatra, e Dr. André Luiz Toledo, psiquiatra da infância e adolescência, a família investiu, em 2017, em salas comerciais no The Place para abrirem a Virtus Clínica Médica. Um ambiente personalizado, espaçoso e de salas com vista panorâmica. “Acredito que o The Office tem a mesma filosofia e chega pra ser uma ótima oportunidade de investimento, em termos de vista, acabamento e conforto”, completa Dr. Juliano Dantas.

A campanha publicitária ainda conta com a participação do advogado Filipe Brito, do dentista e especialista em Ortodontia, Dr. Rogers Amadeu, e do médico coloproctologista Dr. Roger Bonfim.

Para o diretor da WR Construtora, Wallace Barreto Simão, a aposta está em encantar os clientes para manter a valorização e a rentabilidade dos imóveis da WR no bairro Horto. “O The Office é mais uma amostra do nosso compromisso com a excelência. Entregamos ambientes com ótima distribuição de espaços, vagas de garagem, wi-fi e todas as áreas comuns totalmente decoradas e mobiliadas, para que o cliente continue focado no que faz de melhor: o seu negócio”.