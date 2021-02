Timóteo cancela ponto facultativo do carnaval

A Prefeitura de Timóteo publicou nessa quarta-feira (3) o decreto nº 5.392 revogando o ponto facultativo aos servidores públicos municipais, referente ao Carnaval de 2021. Com essa decisão, todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta terão expediente normal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

A secretária municipal de Administração e Gestão, Simone Araújo, explica que a medida se baseou nas recomendações de diversas entidades, entre as quais a Associação Mineira de Municípios (AMM), de médicos, cientistas e especialistas para manter controlada a expansão da pandemia. A medida também tem por objetivo desestimular viagens e a ocorrência de eventos que possam gerar aglomeração e provocar o aumento de infecções pelo coronavírus.

“Devido ao agravamento da pandemia da Covid-19, a Administração Municipal entendeu por bem revogar os pontos facultativos do Carnaval em Timóteo. Essa decisão levou em conta a análise da situação de saúde pública no município diante do agravamento e aumento de casos de Covid-19 e também diante das orientações de outras entidades e de medidas semelhantes adotadas em outros municípios”, pontuou Simone.

A secretária reforça que o momento é de redobrar os cuidados e de ter paciência uma vez que já existe uma vacina e em breve toda a população estará imunizada contra o novo coronavírus.