No fim da tarde de ontem (14), técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) , lotados na Superintendência do órgão federal no Estado do Rio de Janeiro, estiveram em Timóteo para avaliar a extensão dos danos causados pelo desprendimento de rochas de um maciço granítico localizado no Distrito de Cachoeira do Vale e avaliar as intervenções paliativas realizadas pela prefeitura.

Em virtude da forte chuva que caiu na madrugada do dia 11 de novembro pedaços de rocha rolaram morro abaixo causando a obstrução total da avenida Belo Horizonte, no antigo trecho urbano da BR-381. O acidente também provocou a queda de postes da rede elétrica e cabeamento de internet.

Ao lado do prefeito Douglas Willkys e do vice-prefeito José Vespasiano Cassemiro, o Professor Vespa, os funcionários do Dnit examinaram o trabalho paliativo executado pela Prefeitura para liberar o trânsito no trecho da rodovia, haja vista que trata-se de uma importante via de ligação com Belo Horizonte e demais municípios da região.

Além de implodir as pedras que obstruíam totalmente a via e fazer a remoção dos fragmentos de rochas para a base do talude, a Prefeitura também improvisou uma via paralela à atual com escória como forma de dar maior segurança e agilidade ao fluxo de veículos.

Os motoristas que circulam pelo local devem redobrar a atenção, pois o trânsito teve a velocidade reduzida com a instalação de quebra-molas. Como se trata de rodovia federal, o Município passa a aguardar uma solução em definitivo pelo Dnit, responsável pela gestão da via.