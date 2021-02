Timóteo decreta situação de emergência por causa das chuvas

O Município de Timóteo publicou o decreto nº 5.401 declarando situação de emergência em virtude das chuvas intensas, enxurradas, deslizamentos de terra e colapso de edificações. O documento menciona os “eventos adversos ocorridos no dia 7 de fevereiro até a presente data com a forte incidência nas bacias de contribuição dos córregos e cursos d´água no município o que vem ocasionando desastres súbitos e graduais causando colapso de vias e sistemas de drenagens, deslizamentos de encostas em diversos pontos da cidade”. No documento a Prefeitura reforça que os danos materiais “são visíveis e vultosos e afetam a vida de milhares de pessoas”.

O artigo 2º autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuar sob a coordenação da Defesa Civil nas ações de respostas aos desastres. Com base nos incisos XI e XXV da Constituição Federal, o artigo 3º do decreto municipal autoriza o pessoal da Defesa Civil a entrar em casas e demais imóveis particulares para prestar socorro ou determinar a evacuação, bem como usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurando ao proprietário indenização posterior.

Segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), entre os dias 5 e 8 deste mês, o índice de precipitação acumulado em Timóteo foi de 150mm. Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais identificou uma precipitação de até 79mm em 24 horas. As áreas de risco identificadas com deslizamentos e risco muito alto estão no Distrito de Cachoeira do Vale e nos Bairros Funcionários, Petrópolis, Alvorada, Olaria 2, Ana Moura, Primavera, Ana Moura (Novo Tempo incluído) e Bela Vista.

AVENIDA UNIVERSAL

Com a chuva torrencial que caiu na segunda-feira (15), a situação da Avenida Universal, no Bairro Novo Tempo, que havia cedido com o temporal que caiu no domingo, afundou ainda mais. Todos os procedimentos estão sendo adotados no local e a Defesa Civil está mobilizada em conjunto com o Departamento de Engenharia para municiar o sistema integrado de informações de desastres do governo federal como forma de agilizar as intervenções nesses locais. A Defesa Civil alerta ainda que um trecho de cerca de 300 metros da Avenida Universal está totalmente interditado, pois existe o risco de desabamento do trecho sobre o Córrego Timotinho.