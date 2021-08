Timóteo lança programa para atender crianças e adolescentes em vulnerabilidade

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo tem protagonizado ações no âmbito da política de assistência social e proteção social para públicos de diversos segmentos. No âmbito da proteção à criança e ao adolescente, o município fará o lançamento do programa Bem me Quer, com o objetivo de promover o serviço de família acolhedora para atender crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade, que necessitem de um lar provisório.

O lançamento do programa acontecerá na próxima terça-feira (17), às 8h, no auditório do Paço Municipal, com a presença de autoridades e convidados. Serão obedecidas as medidas sanitárias como uso de máscaras, álcool 70º e distanciamento para evitar aglomeração. A iniciativa cumpre as diretrizes de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O programa oferecerá provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, conforme estabelecido no ECA.

A Prefeitura de Timóteo já oferece esse atendimento na modalidade institucional por meio do Instituto Ipê e do Serviço Municipal de Acolhimento Institucional. O acolhimento familiar busca desenvolver a autoestima das crianças e dos adolescentes atendidos a partir do fortalecimento das relações familiares no novo lar.