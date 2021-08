Timóteo recebe autorização para licitar obra da Avenida Universal

A Prefeitura de Timóteo recebeu sinal verde da Secretaria Nacional de Defesa Civil para iniciar a tomada de preços para contratar empresa que fará a recuperação da Avenida Universal, no Bairro Novo Tempo. A via afundou em fevereiro em virtude das fortes chuvas que caíram no município.

A expectativa a partir de agora é que o processo seja concluído até o fim deste mês em virtude dos trâmites processuais. Após a abertura do processo, as empresas interessadas terão 15 dias para a apresentação das propostas. Em seguida abre-se o prazo para análise e julgamento das propostas e mais 5 dias para a apresentação de recursos. Vencida essa etapa e conhecido o vencedor todo o processo é remetido novamente para a Secretaria Nacional de Defesa Civil para a liberação dos recursos e início efetivo das obras.

O montante disponibilizado para a execução dos serviços é da ordem de R$ 464.872,03 e prevê a substituição de tubulões tipo Armco de metal – que cederam com o peso da terra encharcada pela água da chuva-, por bueiros duplos de concreto celular que serão moldados no local. Cada bueiro possui 4 metros de largura por 2,5 metros de altura numa extensão total de 18 metros lineares. O restabelecimento do asfalto sobre o Córrego Timotinho também está previsto no projeto aprovado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.