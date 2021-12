O município de Timóteo foi contemplado nesta quarta-feira (15) com um kit de Defesa Civil, do governo do Estado. Participaram da entrega, realizada em Belo Horizonte, o prefeito Douglas Willkys, o secretário de Obras, Sérgio Martins e o coordenador da Defesa Civil municipal, Marques Valgas.

Para selecionar os municípios contemplados, o Gabinete Militar do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), realizou um Edital de Chamamento Público. No total, 534 municípios apresentaram documentação em envelopes lacrados, com a finalidade de participar do processo e comprovar o preenchimento dos requisitos constantes do edital. O material foi conferido e analisado pela Cedec, que fez a classificação dos 479 municípios contemplados.

Cada kit é composto por uma caminhonete 4×4, um notebook, cinco coletes reflexivos e uma trena digital. O investimento é resultado do Termo de Reparação, assinado em abril de 2020, com a Vale.

De acordo com Marques Valgas, a partir desta quinta-feira o kit já estará à disposição no Município para que a Defesa Civil possa realizar o seu trabalho com maior eficiência. “É preciso agradecer ao governador Romeu Zema pela iniciativa e ao prefeito Douglas Willkys que não mediu esforços para alcançar essa conquista. Foi um edital difícil, com um tempo muito corrido e nós conseguimos obter uma classificação excelente entre as cidades que pleitearam esse kit”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Timóteo, Marques Valgas.