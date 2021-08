Timóteo retoma o programa “Conversa com o Prefeito” no Bairro Quitandinha

A Prefeitura de Timóteo retomou na noite de ontem (19) o programa “Conversa com o Prefeito”, iniciativa que oportuniza aos moradores discutir diretamente com os secretários municipais, com o vice-prefeito e secretário de Educação José Vespasiano Cassemiro, o Professor Vespa e com o prefeito Douglas Willkys as demandas, sugestões, reclamações e ações para os bairros da cidade.

O encontro desta semana foi realizado com os moradores do Bairro Quitandinha na área de festas do campo do Villa Nova. O programa foi lançado em 2019 e chegou a ser feito nos bairros Novo Tempo, Limoeiro, Ana Moura, Macuco, Bela Vista, João XXIII, Bromélias, Primavera e no distrito de Cachoeira do Vale. Em 2020 o programa foi interrompido por causa da pandemia por Covid-19.

A intenção da atual gestão é levar o programa Conversa com o Prefeito para todos os bairros da cidade para ouvir os anseios, esclarecer dúvidas, falar sobre os projetos em andamento e os investimentos realizados em atendimento às demandas dos moradores. “É muito importante a participação dos moradores, pois são nessas ocasiões que temos a oportunidade de ouvir a opinião dos cidadãos para resolver problemas que muitas vezes dependem de coragem, vontade e parcerias para realizar”, disse o prefeito Douglas Willkys.

A realização do programa “Conversa com o Prefeito” segue um roteiro objetivo que privilegia a participação dos moradores através de perguntas dirigidas ao prefeito ou aos secretários municipais. A organização levou em conta o distanciamento entre os participantes, uso de máscara e disponibilidade de álcool 70%.

No encerramento do encontro no Quitandinha, o prefeito Douglas reafirmou o seu compromisso de manter um canal permanentemente aberto para ouvir o que a população tem a dizer e dar respostas às demandas, mesmo que estas não agradem a comunidade. “Desde o início da nossa gestão buscamos nos aproximar da população que na verdade é quem nos ajuda a conduzir a cidade. Muitas vezes, no dia dia, não temos a oportunidade de entender a dinâmica de cada comunidade, uma vez que cada bairro tem as suas particularidades e necessidades próprias. Assim, o programa tem essa finalidade de também prestar contas à sociedade do que estamos realizando, nossos projetos e ações para tornar a cidade cada vez melhor”, destacou Douglas Willkys.