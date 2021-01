Timóteo suspende concurso público por orientação do Cefet

Com o agravamento da pandemia da Covid-19, o concurso público para o provimento de cargos efetivos na Prefeitura de Timóteo foi suspenso temporariamente por orientação da Fundação CefetMinas. A medida também foi adotada por causa de questões logísticas e pela quantidade de candidatos inscritos que é superior a 14 mil. As provas do concurso, que previam ampla concorrência para 269 vagas, sendo 24 para deficientes, estavam programadas para fevereiro deste ano, mas agora dependem da redução de casos por coronavírus.

De acordo com informações da secretária de Administração e Gestão da PMT, Simone Araújo, por causa do segundo pico da doença com o aumento de casos em Minas Gerais e no Vale do Aço e do número elevado de candidatos, a Fundação CefetMinas apresentou uma série de implicações caso as provas fossem aplicadas. Em função disso, a instituição orientou a prefeitura a suspender o certame.

Simone explica que esse posicionamento da fundação foi levado para a análise dos membros da comissão interna do concurso e também ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 que deliberaram por acatar a orientação de forma a evitar aglomeração e a propagação do vírus. Dessa forma o concurso só será remarcado quando as condições forem favoráveis à sua realização e sem colocar em risco a vida das pessoas.

Foram diversas as dificuldades para que o concurso fosse realizado em fevereiro, entre os quais o redimensionamento dos espaços onde as provas seriam aplicadas, haja vista que as escolas teriam que abrigar no máximo 50% dos candidatos de acordo com a sua capacidade. O número de escolas que foram disponibilizadas também não atenderia a demanda.

“O concurso está mantido e será realizado tão logo seja possível e assim que houver segurança sanitária para preservar a vida dos candidatos”, enfatizou Simone Araújo, acrescentando que a Administração encaminhou também um ofício ao Ministério Público informando sobre essa situação. Ela lembra ainda que a Secretaria e a comissão interna do concurso estarão monitorando o quadro da pandemia para remarcar uma nova data para a realização das provas.

Sobre a devolução da taxa de inscrição, a Secretaria de Administração informa que tão logo seja definida uma nova data para o concurso será aberto prazo para devolver o dinheiro para aqueles que fizerem essa opção.