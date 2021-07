Todas as UAIs de Minas estão abertas para serviços com agendamento prévio

Todas as 31 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas Gerais estão em funcionamento para a população. O atendimento é feito apenas com agendamento prévio nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br) e aplicativo MG App Cidadão – e respeitando os protocolos de segurança contra covid-19.

Alguns dos principais serviços oferecidos nas UAIs são emissão de documentos como carteira de identidade, CPF e passaporte, requerimento de seguro desemprego, intermediação de mão de obra, entrega de carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). A lista dos serviços oferecidos em cada unidade é atualizada diariamente e está disponível neste link.

Para ser atendido, o cidadão deve comparecer no horário marcado usando máscaras e, se possível, sem acompanhantes, entre outras orientações. Diversos serviços disponíveis nas UAIs também são oferecidos de forma virtual nos canais digitais do Governo de Minas e nas páginas dos órgãos responsáveis.

FUNCIONAMENTO

O funcionamento das UAIs segue as definições das prefeituras das cidades onde as unidades estão instaladas.