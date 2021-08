Trabalhadores do Estado devem atualizar dados cadastrais no Portal do Servidor

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) irá lançar um novo Portal do Servidor para melhorar o acesso dos servidores estaduais a informações e serviços relacionados à vida funcional. Mas reforça que, para o servidor garantir a continuidade do acesso quando o novo Portal for lançado, é necessário atualizar os dados cadastrais, como endereço e contatos.

A medida teve início no dia 30/6 e é necessária para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Para fazer a atualização, basta acessar o Portal do Servidor (www.portaldoservidor.mg.gov.br) e confirmar ou editar os dados já cadastrados.

Veja o passo a passo:

Acessar www.portaldoservidor.mg.gov.br;

Na coluna à esquerda, clicar em “Dados Funcionais” e, na sequência, em “Dados Pessoais”;

Inserir o número do Masp (apenas o número e o dígito) e a senha;

Após o alerta para atualização dos dados, clicar em “Continuar”;

Fazer as atualizações e confirmações solicitadas;

Clicar em “Salvar”;

Em caso de dúvidas, é possível assistir um tutorial neste link.

O processo de atualização dos dados cadastrais é realizado somente no Portal do Servidor com acesso por senha pessoal. A Seplag não solicita a confirmação de dados ou realiza a atualização por telefone e WhatsApp.