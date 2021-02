Trecho da BR-381 no Horto em Ipatinga será interditado para reparos

A Prefeitura de Ipatinga realizará a partir do próximo domingo (28), com a ajuda do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Copasa, o reparo em uma tubulação de drenagem pluvial que se rompeu e causou uma cratera no asfalto da BR-381, próximo à concessionária de veículos Brasauto, no bairro Horto, sentido Coronel Fabriciano.

Em razão da manutenção necessária no trecho, a pista será interditada e haverá desvio provisório do trânsito. A sinalização será implantada diante da Brasauto, nos dois sentidos da via, e o tráfego será feito emergencialmente em mão dupla na pista de sentido oposto. A previsão da Secretaria de Obras é de que as intervenções possivelmente durem três dias.

A Prefeitura de Ipatinga orienta os motoristas que trafegam pela via a redobrarem sua atenção, deslocando-se em velocidade de segurança e observando as sinalizações. A Semop ressalta que está tomando todas as medidas para agilização dos trabalhos e amenização dos transtornos durante o período de execução dos serviços.

“Já está sendo construído um desvio no canteiro central da BR-381 para minimizar os impactos do tráfego durante as obras. O desvio vai assegurar que o fluxo de veículos seja realizado em mão dupla durante a interdição da via”, reforça a secretária adjunta de Obras, Jessica Mara, que responde interinamente como titular da pasta.

Para garantir mais segurança e fluidez ao trânsito durante as obras na rodovia, agentes de Trânsito de Ipatinga, em conjunto coma Policia Militar Rodoviária, estarão na localidade, ajudando a orientar a circulação dos veículos.