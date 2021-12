Como parte do planejamento e visando às eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu adquirir projéteis, pistolas e armas não letais para o pleito do próximo ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21) pelo colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles.

De acordo com a publicação, o órgão comprou 39 mil projéteis de 9 mm da Companhia Brasileira de Cartuchos, em outubro deste ano. Dois meses antes, em agosto, o TSE já havia comprado 30 pistolas, quatro carregadores e uma maleta.

Além das armas com potencial letal, o TSE também investiu em armamento não letal. Foram comprados 25 bastões antitumulto e armas de incapacitação neuromuscular, com coldres e equipadas com seis cartuchos.

Em setembro, o tribunal já havia regulamentado o exercício do poder de Polícia Administrativa, também chamada de Polícia Judicial. Cabe a ela a segurança dos órgãos do Poder Judiciário, que inclui as instalações e áreas adjacentes, além da segurança pessoal de magistrados, servidores e familiares.

