Encerra neste domingo (12), o prazo para empresas, de qualquer natureza (público ou privada), dos segmentos da indústria, do comércio, de serviços ou ONGs do Vale do Aço, cadastrarem demandas que precisam de soluções nos campos da gestão, produção e prestação de serviços no Laboratório de Inovação e Soluções Unileste (Unilab) do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste). Os interessados podem registrar demandas, em nome de uma pessoa jurídica, no site: unileste.catolica.edu.br.

Além de possibilitar aos estudantes envolvidos a aprendizagem a partir de demandas e situações reais, o Unilab, por meio de equipes multidisciplinares compostas por professores, pesquisadores, universitários e demais profissionais, estudam, pesquisam, analisam e propõem, de forma gratuita, soluções estratégicas para as organizações, de acordo com cada demanda selecionada pela comissão responsável pelo projeto.

Uma vez avaliada e acatada a solicitação, será realizada a assinatura do termo de aceite de cooperação técnica entre as partes. A partir daí, a empresa/órgão demandante e a equipe designada do Laboratório irão atuar juntos no desenvolvimento do projeto, por meio da utilização de metodologia colaborativa, dialógica, de corresponsabilidade no desenvolvimento das soluções necessárias e consecutivas reuniões, até a entrega final da solução.

As demandas cadastradas, até o dia 12 de dezembro e que forem aprovadas pela comissão de gestão do Unilab, serão realizadas já a partir do primeiro semestre de 2022.

Serviço:

Laboratório de Inovação e Soluções Unileste (UNILAB)

Cadastro de demandas: até 12/12

Inscrição: unileste.catolica.edu.br/portal/extensao-e-comunidade/unileste-corporativa/unilab