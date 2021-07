História: uma viagem pelas estradas de Minas

Em busca de ouro e diamantes, os desbravadores do território mineiro se aproveitaram de trilhas indígenas e abriram outros caminhos sertão adentro. Começou ali a viagem percorrida no livro Estradas de Minas – História, cultura e vida, da Bushido Produções, com lançamento virtual no próximo dia 14 de julho, às 19h, a palestra “Percurso editorial: projeto, pesquisa e design no livro Estradas de Minas – História, cultura e vida”.

Escrito por Conrado Moreira e pelo jornalista Guilherme Aragão, a obra destaca a importância das estradas e rodovias na história e na cultura do Brasil e de Minas Gerais. “Contar a história de Minas e dos mineiros é contar a história de nossas trilhas, caminhos e estradas”, afirma Aragão.

O capítulo introdutório apresenta o ciclo do ouro e dos diamantes, a abertura da Estrada Real, a Inconfidência Mineira, as viagens dos naturalistas e artistas estrangeiros e dos imperadores pelo estado e o início da era rodoviária no Brasil.

Alguns mineiros famosos são personagens na narrativa. “Tiradentes teve contato com os ideais libertários quando atuava como militar no destacamento de patrulha do Caminho Novo, que ligava a então capital Rio de Janeiro à região das Minas. O visionário Santos Dumont não só inventou o avião como foi o responsável por importar da França o primeiro automóvel a rodar no Brasil. E o presidente JK, por sua vez, teve papel fundamental no estabelecimento da indústria automobilística no país”, comenta Moreira.

Mas a obra não se atém às histórias de figuras célebres. O leitor encontra perfis de quem faz da estrada seu ambiente de trabalho: os caminhoneiros. Entrevistados, eles compartilharam os desafios, os aprendizados e a paixão pela profissão: “Eu duvido você achar alguém que gosta mais de dirigir um caminhão do que eu”, desafia o motorista Elias Melo Vieira.

O livro de 192 páginas conta ainda com capítulos dedicados a algumas das mais importantes rodovias que cortam Minas Gerais, como a BR-040 (Rio/Brasília), a BR-381 (do Espírito Santo até São Paulo) e a BR-116 (que passa por 10 estados, do Ceará ao Rio Grande do Sul).

A palestra/lançamento do dia 14 de julho é uma ação formativa cultural realizada como contrapartida social, com foco em estudantes e professores da rede pública. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Bushido Produções no Youtube.

A publicação foi viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura e contou com o patrocínio da Prodoeste, Arapé Agroindústria e Com Energia. Está à venda em plataformas como Amazon, Lojas Americanas e Submarino, pelo valor de R$ 50,00.

Palestra em 14 de julho marca lançamento do livro “Estradas de Minas – História, cultura e vida” (Foto: Jéssica Dias)