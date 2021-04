Unileste abre vagas para assistentes de Suporte Técnico e de Infraestrutura de Redes

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) oferta vagas de emprego para Assistente de Suporte Técnico e Assistente de Infraestrutura de Redes. Para participar, os candidatos deverão realizar cadastro exclusivamente no Banco de Talentos, na aba Trabalhe Conosco no site unileste.catolica.edu.br/portal/trabalhe-conosco e, posteriormente, se candidatar na referida vaga, até o dia 2 de maio.

Os interessados devem ter concluído o ensino médio e curso técnico completo na área de atuação. O profissional Assistente de Suporte Técnico deverá atender a solicitações de chamados de suporte em diversas áreas da Instituição, além de executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Já o profissional que ocupará a vaga e Assistente de Infraestrutura de Redes será responsável, entre outras tarefas, por fazer a instalação, monitoramento e configuração de Switchs (dispositivos de interconexão) e garantir a perfeita comunicação entre os setores.

Para efetuar o cadastro completo, além de se inscrever na vaga, o candidato deverá acessar o campo PERFIL, dentro do Banco de Talentos, para atualizar seus dados e salvar. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Banco de Talentos, no site.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores efetivos da Instituição estão: salário, bolsa parcial de incentivo aos estudos para o colaborador e seus dependentes (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); vale-transporte; plano de saúde com coparticipação; plano odontológico sem coparticipação; seguro de vida/acidente; licença maternidade estendida; folga no dia do aniversário; academia de musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

Serviço:

Processo seletivo: vagas para assistentes de Suporte Técnico e de Infraestrutura de Redes

Cadastro e inscrição: https://unileste.catolica.edu.br/portal/trabalhe-conosco/

Prazo: até 02/05/2021

Mais informações: (31) 3846-5706