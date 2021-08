Unileste abre vagas para auxiliar de banho e tosa e médico oftalmologista

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) oferta oportunidades para contratação de auxiliar de banho e tosa e médico oftalmologista. Os interessados deverão efetuar inscrição na vaga de interesse até o dia 22/08, na aba Trabalhe Conosco, no site unileste.catolica.edu.br. Além de se inscrever no processo seletivo, os candidatos deverão acessar o campo “perfil” dentro do Banco de Talentos para editar seus dados e salvar.

Para a vaga de auxiliar de banho e tosa é exigido ensino médio completo e 2 (dois) anos de experiência comprovada na área de banho e tosa de animais. O profissional atuará no campus de Coronel Fabriciano, na Clínica Veterinária Unileste, com jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Os candidatos à vaga de médico oftalmologista devem possuir formação superior completa na área de atuação. O colaborador prestará serviços no campus de Ipatinga, no Centro de Reabilitação Física e Visual (CER II), com jornada de trabalho de 10 horas semanais, às terças e quintas-feiras, das 7h às 12h15.

Os candidatos que necessitarem de suporte para realizar o cadastro poderão entrar em contato com o Setor de Gestão de Pessoas, de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, pelo telefone (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores efetivos da Instituição estão: salário, bolsa parcial de incentivo aos estudos para o colaborador e seus dependentes; (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); Vale-Transporte; Plano de Saúde com coparticipação; Plano Odontológico sem coparticipação; Seguro de Vida/Acidente; Licença maternidade estendida; Folga no dia do aniversário; Academia de Musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

Serviço:

Processo seletivo para Auxiliar de Banho e Tosa e Médico Oftalmologista

Cadastro e inscrição: https://unileste.catolica.edu.br/portal/trabalhe-conosco/

Prazo: 22 de agosto

Mais informações: (31) 3846-5706 e recrutamento@unileste.edu.br