Unileste abre vagas para profissionais de atendimento e manutenção

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) oferta quatro vagas para contratação de profissionais que irão compor o corpo de colaboradores do Centro Universitário nas áreas de atendimento e manutenção. As oportunidades são para Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Manutenção Predial, Auxiliar de Central de Atendimento e Jardineiro.

Para a vaga de Auxiliar de Central de Atendimento, os interessados deverão efetuar cadastro no Banco de Talentos e inscrição na vaga de interesse na aba Trabalhe Conosco, disponível no site da IES. Já para se candidatar às demais vagas, os interessados deverão enviar currículo atualizado para o e-mail recrutamento@unileste.edu.br, com o nome da vaga no campo “assunto”, ou entregá-lo presencialmente no Setor de Recursos Humanos (Bloco N, campus Cel. Fabriciano). As inscrições serão aceitas até domingo (24).

O candidato que deseja entregar o currículo presencialmente deverá comparecer ao Setor de Recursos Humanos pela manhã, entre 8h e 11h, ou à tarde, entre 13h30 e 17h. Para acessar o campus, é obrigatório o uso de máscara de proteção e aferição da temperatura na portaria.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores efetivos da Instituição estão: salário, bolsa parcial de incentivo aos estudos para o colaborador e seus dependentes; (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); Vale-Transporte; Plano de Saúde com coparticipação; Plano Odontológico sem coparticipação; Seguro de Vida/Acidente; Licença maternidade estendida; Folga no dia do aniversário; Academia de Musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

Serviço:

Processo seletivo para vagas de Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Manutenção Predial, Auxiliar de Central de Atendimento e Jardineiro.

Cadastro e inscrição: https://unileste.catolica.edu.br/portal/trabalhe-conosco/

Prazo: até 24 de janeiro

Mais informações: (31) 3846-5706 e recrutamento@unileste.edu.br