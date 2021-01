Unileste oferta vaga de Coordenador de Pastoralidade

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) iniciou processo seletivo para contratação de Coordenador de Pastoralidade. Para participar, os candidatos deverão efetuar cadastro no Banco de Talentos e inscrição na vaga de interesse, na aba Trabalhe Conosco, disponível no site do Centro Universitário, até o próximo dia 31.

Os interessados devem ter ensino superior completo na área de Ciências Humanas, com preferência para formação em Filosofia e/ou Teologia; pós-graduação lato sensu. Além de vivência eclesial e experiência de coordenação e de animação pastoral, é desejável conhecimento em processos acadêmico-pedagógicos na educação superior.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais. O profissional será responsável por liderar os projetos e ações de Pastoralidade do Unileste, contribuindo no processo de evangelização da Instituição e comunidade local, bem como zelar pela identidade institucional, difundindo seus valores, princípios e missão.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios oferecidos colaboradores efetivos da Instituição estão: salário, bolsa parcial de incentivo aos estudos para o colaborador e seus dependentes; (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); Vale-Transporte; Plano de Saúde com coparticipação; Plano Odontológico sem coparticipação; Seguro de Vida/Acidente; Licença maternidade estendida; Folga no dia do aniversário; Academia de Musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

Serviço:

Processo seletivo para vaga de Coordenador de Pastoralidade

Cadastro e inscrição: https://unileste.catolica.edu.br/portal/trabalhe-conosco/

Prazo: 31 de janeiro

Para mais informações sobre a vaga, entre em contato pelo telefone (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br