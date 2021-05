Unileste oferta vaga temporária de advogado

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) abriu processo seletivo para contratação de advogado(a), com contrato temporário válido por sete meses. Os interessados podem se candidatar até o dia 17 de maio na aba Trabalhe Conosco disponível no site unileste.catolica.edu.br, se cadastrando no portal e se inscrevendo na referida vaga.

O profissional atuará no campus de Coronel Fabriciano, com jornada de trabalho de segunda à sexta-feira das 07h30 às 17h, durante os sete meses de contrato. Para se inscrever é necessário possuir Ensino Superior Completo em Direito com inscrição ativa na OAB e Certificação Digital; conhecimento em utilização Software Jurídico, de preferência Legal One – Thomson Reuters. Também é desejável conhecimento no segmento educacional e nas áreas trabalhista, consumerista e cível, além de experiência em escritório de advocacia e/ou jurídico corporativo.

Para mais informações sobre a vaga, entre em contato pelo telefone (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores efetivos da Instituição estão: salário, bolsa parcial de incentivo aos estudos para o colaborador e seus dependentes (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); Vale-Transporte; Plano de Saúde com coparticipação; Plano Odontológico sem coparticipação; Seguro de Vida/Acidente; licença maternidade estendida; folga no dia do aniversário; Academia de Musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

Serviço:

Processo seletivo para vaga temporária de advogado

Inscrição: https://unileste.catolica.edu.br/portal/trabalhe-conosco/

Prazo: até 17 de maio

Mais informações: (31) 3846-5706 e recrutamento@unileste.edu.br