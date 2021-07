Unileste oferta vagas para profissionais de quatro especialidades

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) abriu processo seletivo para contratação de profissionais de quatro áreas. É ofertado uma vaga para auxiliar audiovisual, auxiliar administrativo, docente e duas para jardineiro. Os interessados precisam se cadastrar no Banco de Talentos na aba Trabalhe Conosco no site unileste.catolica.edu.br, e, após, se candidatar à oportunidade desejada.

Ensino médio completo é necessário para concorrer à oportunidade para auxiliar audiovisual e auxiliar administrativo. Já as vagas de jardineiro, requer ensino fundamental completo. Experiência e formação na área de atuação, será um diferencial. Todas as oportunidades são para atuar no campus Coronel Fabriciano.

A vaga de docente é para a disciplina Tecnologia de Produtos de Origem Animal, do curso de Medicina Veterinária. Os interessados devem informar o link do currículo Lattes na inscrição e ter titulação mínima de mestrado. Mais informações no edital na página de inscrição.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores efetivos da Instituição estão: salário, bolsa parcial de incentivo aos estudos para o colaborador e seus dependentes (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); vale-transporte; plano de saúde com coparticipação; plano odontológico sem coparticipação; seguro de vida/acidente; licença maternidade estendida; academia de musculação e centro esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

Para mais informações sobre as vagas, entre em contato pelo telefone (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.

Serviço:

Processo seletivo para quatro especialidades.

Inscrição: unileste.catolica.edu.br/portal/trabalhe-conosco/

Prazo: 16/07 para auxiliar audiovisual e jardineiro e 18/07 para auxiliar administrativo e docente.