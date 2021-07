URGENTE: Ainda em consequência da “facada”, Bolsonaro deve ser submetido à operação de emergência

Um agravamento no quadro de obstrução intestinal, que provocou dores abdominais no presidente Jair Bolsonaro, pode resultar em uma cirurgia de emêrgencia. Ainda na madrugada desta quarta-feira (14), o presidente deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

Depois de análise do cirurgião gástrico Antonio Macedo, foi determinada sua transferência para São Paulo, onde pode ser submetido ao procedimento cirúrgico de emergência.

Por causa da facada, o presidente da República já realizou quatro cirurgias em São Paulo, todas conduzidas pela equipe liderada pelo cirurgião Antonio Macedo no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista.

O presidente tuitou sobre o assunto e revelou que ainda sofre as consequências da facada que levou em 2018, desferida por “antigo filiado do PSOL, braço esquerdo do PT”.