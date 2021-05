URGENTE: cai em Belo Horizonte, helicóptero que decolou para Ipatinga

Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (8) na mata do Parque Municipal Aggeo Pinho Sobrinho, no bairro Olhos D’Água, na região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave havia decolado de um condomínio próximo com quatro tripulantes, sendo dois homens e duas mulheres.

Segundo o jornal O Tempo, nenhum ocupante do helicóptero teve ferimentos graves. Todos conseguiram sair da aeronave e caminhar até um local de fácil acesso para encontrar os militares. A pilota do helicóptero relatou aos bombeiros ter tido problemas durante a decolagem.

“A aeronave decolava de Belo Horizonte para Ipatinga e se encontrava dentro dessa aeronave a piloto e três passageiros. No momento da decolagem a piloto veio a perder o controle e essa aeronave veio a cair, sendo arremessado ao solo. Os passageiros saíram ilesos, não foi necessário atendimento médico. Agora vão ser tomadas providências junto à Aeronáutica para a perícia do acidente, para avaliação das causas, além da remoção da aeronave e mitigação dos riscos”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros Bernardo Amorim Santos.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que haviam sido acionadas foram dispensadas. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas na ocorrência. A reportagem fez contato e aguarda um posicionamento da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).