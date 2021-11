A cantora Marília Mendonça, de 26 anos não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta sexta-feira (5) após o avião em que ela estava cair na zona rural de Piedade de Caratinga em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”, diz a nota dos Bombeiros.

O resgate dos outros tripulantes está em andamento, informaram os Bombeiros. O restante da banda dela fez o trajeto de ônibus.

Ela saiu de Goiânia (GO) e se apresentaria hoje à noite em Caratinga (MG). Segundo a Rádio Caratinga, vazou combustível da aeronave.

NOTA DA ASSESSORIA

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.”, informou em nota a assessoria da cantora.