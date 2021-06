Usiminas abre novas sessões para “Aventura no Viveiro”

Depois do sucesso nas edições de junho, pelo Mês do Meio Ambiente, o programa de educação ambiental “Aventura no Viveiro” está também na programação de julho do Instituto Usiminas, com sessões nos próximos sábados (03 e 10/07), às 9h e às 14h. A atividade que propõe uma visita lúdica e interativa pelo Viveiro de Mudas da Usiminas, localizado em Ipatinga, é promovida pela Usiminas e realizada pelo Instituto Usiminas .

A retomada do Aventura no Viveiro, em junho, reuniu 23 famílias no divertido passeio proporcionando momentos de descontração e aprendizado, com segurança, no espaço criado em 1980 para ser um local de preservação e educação ambiental, acessível à comunidade.

A visita do “Aventura no Viveiro” tem um roteiro divertido e cheio de conhecimento, com contação de histórias, piquenique no bosque, plantio de mudas e passeio pela floresta do Viveiro de Mudas da Usiminas. Ao longo da visita, a atriz Raquel Vieira aborda temas como meio ambiente, preservação e sustentabilidade e a relação da Usiminas com o Vale do Aço. Os participantes terão, ainda, um momento prático nesse passeio especial.

Como medida de prevenção à Covid-19, o programa educativo foi adaptado para a participação de até seis famílias, por sessão, respeitando o distanciamento dos visitantes, com o uso obrigatório de máscaras e higienização das mãos. O agendamento gratuito pode ser feito pelos telefones (31) 3824-3731 e (31) 3822-2215.

ÁREA PRESERVADA

Resultado de um trabalho de recuperação de uma antiga área de pasto, o Viveiro de Mudas da Usiminas é hoje uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, localizada na área urbana de Ipatinga. No local, são produzidas anualmente cerca de 20 mil mudas de diversas espécies. Essas novas árvores são utilizadas para a recuperação de áreas diversas, recomposição de matas ciliares, arborização urbana e também doadas à comunidade.

Serviço:

Aventura no Viveiro

03 e 10/07 (sábados), às 9h e às 14h

Local: Viveiro de Mudas da Usiminas (entrada próximo à Usipa)

Contato para agendamento: (31) 3824-3731 e (31) 3822-2215.

Vagas limitadas.