Com o tema “Gestão Sustentável em Grandes Corporações – Case Usiminas”, o vice-presidente Industrial da Usiminas, Américo Ferreira Neto, participou do IV Congresso de Iniciação Científica e I Conferência Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade Única de Ipatinga. O evento, realizado no auditório do Centro de Formação Rinaldo Campos Soares, reuniu estudantes de diversos cursos da instituição.

Durante o seu bate-papo com o público acadêmico, Américo comentou sobre a trajetória sustentável da Usiminas, desde o início de suas operações em Ipatinga, há quase seis décadas, e dos novos compromissos assumidos pela companhia em sua pauta da Agenda ESG. O executivo também pode responder a dúvidas sobre temas relacionados à gestão ambiental, segurança das operações, atuação social e motivação de pessoas

“Para nós da Usiminas, a proximidade e o diálogo com o público acadêmico permite-nos trocar experiências com os estudantes e professores e fortalece o vínculo com as comunidades vizinhas às nossas operações”, enfatiza o vice-presidente da Usiminas.