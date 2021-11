A Usiminas deu mais um passo importante no fortalecimento da sua Agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança). Com o objetivo de contribuir com a promoção social, de lazer e bem-estar de milhares de aposentados do Vale do Aço, a companhia formalizou, durante as comemorações dos seus 59 anos de operação, a doação do terreno do Clube dos Pioneiros para a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI). Essa iniciativa busca promover e fortalecer a interação social dos aposentados e seus familiares.

Com cerca de 13 mil metros quadrados, o imóvel, localizado no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, estava cedido, em regime de comodato, para a associação desde 1993. No local, com o apoio da Usiminas, foi construída a sede social onde, há 24 anos, são realizados cursos de capacitação, eventos técnicos e culturais, além de atividades de esporte e lazer.

“Este é um momento especial. Nossa parceria com a Associação dos Aposentados de Ipatinga é muito forte e vem desde a criação da AAPI, há 41 anos. A concretização desta doação é a realização do anseio de muitos anos e reforça o compromisso da Usiminas com o desenvolvimento social das comunidades onde atuamos e, em especial, aqui em Ipatinga”, destaca Sergio Leite de Andrade, presidente da empresa.

A AAPI avalia que a doação permitirá à instituição investir na melhoria do espaço, ampliando o leque de serviços e atividades oferecidas aos aposentados e seus familiares. “É com muita satisfação e gratidão que estamos recebendo mais esta doação da Usiminas. Os frutos da parceria Usiminas e AAPI atravessam as décadas e marcam as gerações”, disse o presidente da AAPI, Jair Antônio dos Santos.

A assinatura da doação aconteceu no último dia 26 de outubro (terça-feira), na Usina de Ipatinga, e contou com a presença da diretoria-executiva da Usiminas e diretores da AAPI.