Usiminas é considerada uma das empresas mais inovadoras do país

Pelo terceiro ano consecutivo, a Usiminas está entre as empresas mais inovadoras do país. A companhia foi reconhecida no TOP 100 Open Corps e estreou também no TOP 5 Mineração e Metais – 100 Open Startups 2021, ou seja, no setor de siderurgia e mineração, está entre as cinco empresas que mais realizam a inovação aberta.

“Desde o lançamento da plataforma InovaAí, a Usiminas tem trabalhado em estratégias de inovação aberta como uma das ferramentas para avançarmos nos nossos processos e trazemos a inovação para o dia a dia de todos”, conta Ericka Menegaz, gerente de Inovação.

Publicado desde 2016, o Ranking 100 Open Startups reconhece e premia as corporações líderes em inovação aberta com startups e também as startups mais atraentes para o mercado corporativo.