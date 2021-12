A Usiminas está novamente entre as companhias brasileiras vencedoras da 11ª edição da Pesquisa Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas. A companhia foi eleita na categoria Siderurgia e Metalurgia, e a premiação foi entregue à Usiminas em evento virtual nessa quarta-feira (8). O objetivo do prêmio é valorizar a transparência e a manutenção da democracia, por meio da boa comunicação com a imprensa.

A diretora Corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, reforça que o prêmio é resultado do empenho diário da companhia em estabelecer diálogos transparentes com os mais diversos públicos. “A imprensa e os jornalistas têm um peso relevante na reputação das empresas. Esse prêmio é um forte indicativo que estamos trilhando uma trajetória positiva, com discursos autênticos e um bom relacionamento com toda a imprensa”, avalia a diretora.

O evento é uma iniciativa da plataforma Negócios da Comunicação e do Centro de Estudos da Comunicação (Cecom), de São Paulo. A escolha dos ganhadores é feita por meio de voto livre e direto de jornalistas de todo o país e auditada pela consultoria BDO Brazil.