Usiminas lança 3ª edição do Fala Aí Comunidade em Ipatinga

Já está disponível para a população de Ipatinga a 3ª edição do informativo Fala Aí Comunidade. Com uma tiragem de 10 mil exemplares, os jornais são distribuídos nas casas dos moradores dos bairros vizinhos à Usiminas. A 3ª edição do informativo traz notícias importantes da companhia como a pesquisa de percepção ambiental realizada na cidade e que demonstra os avanços sentidos pela comunidade em relação à qualidade do ar.

Além disso, o material conta com notas sobre os resultados da empresa, o programa de voluntariado, novidades sobre o futuro Centro de Memória da Usiminas, a retomada do Alto-Forno-2, a doação de oxigênio para o Hospital Municipal da cidade, a definição de metas sustentáveis e a contenção de emissões das partículas originadas pelos processos produtivos da unidade.

Como parte do programa de relacionamento com o público local, além do boletim impresso, o Fala Aí Comunidade também oferece um canal do WhatsApp para a divulgação de informações e esclarecimento de dúvidas da população.

Para participar, os interessados devem adicionar o número (31) 98395-3435 à lista de contatos e enviar, pelo aplicativo, a mensagem “Quero participar do Fala Aí Comunidade”.