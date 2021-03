Usiminas Mecânica abre vagas de emprego

A Usiminas Mecânica está buscando profissionais para prestar serviços em seus projetos de montagem eletromecânica e manutenção industrial na área interna da Usina de Ipatinga.

As oportunidades são para os seguintes cargos: encanador(a); mecânico(a) montador(a); soldador(a) TIG; soldador(a) de Raio X; montador(a) de andaime; maçariqueiro(a); eletricista Força e Controle e instrumentista.

Todas as vagas são extensivas a pessoas com deficiência (PCD). Para se candidatar, a pessoa deve ter seis meses de experiência comprovada no cargo para o qual está se inscrevendo. O número de vagas varia de acordo com o cargo e com o andamento dos projetos.

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail recrutamento.umsa@usiminasmecanica.com.br. O cadastramento acontece até o dia 20/04.