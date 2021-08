Usiminas Mecânica abre vagas para contratação imediata na Unidade de Ipatinga

A Usiminas Mecânica está com vagas abertas para contratações de eletricista Força e Controle, encarregado de Elétrica, eletricista montador e montador de andaime. Para se inscrever a uma das funções, o candidato(a) deve ter no mínimo seis meses de experiência comprovada no cargo.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento.umsa@usiminasmecanica.com.br, incluindo no título da mensagem o nome do cargo para o qual gostaria de se candidatar. Os profissionais que já tenham cadastrado o currículo no banco da empresa já participam da seleção, caso cumpram os requisitos das vagas.

A Usiminas Mecânica, assim como já ocorre em todas as empresas Usiminas, vem investindo em um amplo programa de diversidade e inclusão. “Nesse contexto, as vagas estão abertas para todos e todas que queiram participar do processo, sem distinção, por exemplo, por deficiência, gênero, raça e etnia, geração, orientação sexual, entre outros. Incentivamos todas as pessoas com formação nessas áreas a enviarem seus currículos para a seleção”, afirma Felipe José dos Santos, especialista de Recursos Humanos.

NOVA ATUAÇÃO

Em 2020, a Usiminas Mecânica passou por um processo de reestruturação e focou sua atuação, exclusivamente, na execução de serviços de montagem e manutenção eletromecânica para a Usiminas. A empresa vem participando de diversas obras nos últimos meses, como a reforma e retomada do Alto-Forno 2 e a substituição do Convertedor 4, em Ipatinga. Hoje a Usiminas Mecânica está entre os maiores empregadores na região do Vale do Aço.