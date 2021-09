A Usiminas Mecânica está contratando montador e montadora de Andaimes, que tenham no mínimo seis meses de experiência comprovada no cargo.

Os interessados devem encaminhar o currículo até o dia 18 de outubro para recrutamento.umsa@usiminasmecanica.com.br, incluindo no título do e-mail o nome do cargo que irá se candidatar.

As vagas são extensivas a pessoas com deficiência.