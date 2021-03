Usiminas muda sede para Savassi em BH

Depois de ocupar por quatro décadas o conhecido prédio na região da Pampulha, a Usiminas está com a mudança pronta para uma nova sede. A companhia acaba de anunciar seu novo endereço em Belo Horizonte: o Amadeus Business Tower, que fica na Avenida do Contorno, na região da Savassi. A mudança irá permitir que a Usiminas tenha um espaço otimizado à necessidade atual e também possa contar com uma estrutura moderna de serviços.

A antiga sede foi vendida no final do ano passado para a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da empresa nas áreas de Saúde e Educação, e será ocupada pelo Hospital Usiminas, reforçando o legado da companhia para a capital e para o Estado de Minas Gerais.

A expectativa é que o hospital da FSFX inicie suas atividades já nos primeiros meses do próximo ano, inicialmente com capacidade em torno de 100 leitos.