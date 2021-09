Usiminas paralisa Alto-Forno 2 por incidente em Ipatinga

A Usiminas comunicou a ocorrência de um incidente no Alto-Forno 2 da Usina de Ipatinga (MG) na última sexta-feira (24) e que, devido ao ocorrido, as operações do equipamento serão paralisadas por um período de até 150 dias, a depender da solução.

Segundo a Usiminas, o equipamento tem capacidade de produzir 55 mil toneladas de ferro-gusa por mês ou cerca de 600 mil toneladas por ano.

A empresa afirmou em nota que vai compensar a menor produção de aço bruto com a utilização de seus estoques e comprando placas no mercado.

“A companhia espera compensar a menor produção de aço bruto com a utilização de seus estoques e com a compra de placas no mercado, minimizando o impacto no atendimento dos compromissos com seus clientes”, diz a nota.

A retomada da produção no equipamento ocorreu em meio à demanda interna firme por aço no Brasil e a expectativa era de uma elevação de cerca de 20% na produção de gusa de Ipatinga em relação ao final do ano passado.

ALTO-FORNO 2

O Alto-Forno 2 foi inaugurado em setembro de 1965 e depois da reforma entrou em uma sexta campanha de produção. Antes da parada anterior ao incidente da sexta-feira passada, a última grande reforma do equipamento foi realizada em 2003.

Além do Alto-Forno 2, a usina de Ipatinga tem outros dois equipamentos de produção de aço bruto: o Alto-Forno 1, com capacidade para 660 mil toneladas por ano, e o Alto-Forno 3, que tem capacidade nominal para 2,3 milhões toneladas anuais e que tem reforma geral programada para meados de 2023.

VEJA O COMUNICADO DA EMPRESA: