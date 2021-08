Usiminas premia fornecedores

A Usiminas realizou na última semana, uma ação especial para reconhecer o desempenho de seus fornecedores em diversas áreas de atuação. O prêmio Fornecedor Destaque reuniu, de forma híbrida entre virtual e presencial, alguns dos principais parceiros da companhia finalistas da premiação em sete categorias.

“A parceria com os fornecedores é peça fundamental para o sucesso da Usiminas. É uma grande satisfação para todos nós poder contar com empresas tão capazes, ativas e comprometidas com valores muito próximos aos nossos. Reforço meu agradecimento a todos os fornecedores concorrentes, e meus cumprimentos a todas as empresas finalistas e vencedoras”, destaca Arnaldo Ortona, diretor corporativo de Suprimentos da Usiminas.

Atualmente, a Usiminas tem cerca de 10 mil terceiros atuando em suas plantas, em uma sinergia com os colaboradores da Usiminas. Na avaliação do diretor, o número mostra o quão importante são os fornecedores para a força e a solidez da companhia e também o quanto é complicada a escolha dos destaques.

Durante a cerimônia, os fornecedores puderam ouvir, ainda, a palestra do fundador da cervejaria Wäls, José Felipe Carneiro, hoje um dos sócios da Ambev. O empresário usou a trajetória pessoal e de sua família – que acumula variados exemplos de sucesso e insucesso nos negócios – para abordar importantes para o crescimento de qualquer empresa, como inovação, resiliência e capacidade de adaptação.

SELEÇÃO

Para a premiação, realizada a cada dois anos, a diretoria de Suprimentos avalia o desempenho dos parceiros em três pilares: segurança, entrega e inovação. O compromisso com o ‘zero acidente’, a atenção constante à qualidade e os prazos combinados e o envolvimento dos parceiros na busca por melhorias em produtos e processos são analisados para a definição dos destaques.

Confira os vencedores do Fornecedor Destaque 2021:

– Excelência em Serviços – Harsco

– Excelência em Segurança Industrial – John Cockerill – CMI Brasil

– Excelência em Serviços Logísticos – Transpanorama

– Excelência em Matérias-Primas – Bemisa

– Excelência em Entregas – Nortel

– Excelência em Inovação – Vesuvius

– Destaque em Sustentabilidade Empresarial – Ipiranga