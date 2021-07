Usiminas premia ideias de colaboradores

A Usiminas divulgou no início da semana as equipes vencedoras do ciclo 20/21 do seu programa interno de estímulo à inovação, o InovaAí Ideias. Ao todo, foram mais de 1.100 ideias inscritas, de colaboradores da Usiminas, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e da Fundação São Francisco Xavier, braço social da empresa nas áreas de saúde e educação. Do total inscrito, 59 propostas chegaram até a fase prática e 30 foram premiadas durante evento virtual. Cada ideia é desenvolvida por uma equipe e os integrantes das três primeiras colocadas nas diferentes categorias recebem premiação em dinheiro.

No total, as 59 ideias testadas na prática indicaram ganho financeiro potencial de R$ 95 milhões anuais, conseguiram reduzir o nível de 82 riscos operacionais mapeados, geraram dois pedidos de patentes já solicitados e outros dois ainda em avaliação. “A cada R$ 1 investido no programa, alcançamos R$ 61 em ganhos potenciais. São resultados importantes, que mostram que a inovação pode ser parte da rotina nas empresas e revelam, ainda, a capacidade das equipes de buscar novas formas de realizar tarefas e mudar para melhor as formas de trabalho”, avalia Ericka Menegaz, gerente de Inovação da Usiminas.

Lançado em 2019, o programa busca estimular a inovação entre os colaboradores para a solução de gargalos ou para a melhoria de atividades e processos, sejam diretamente ligados à produção ou em áreas de suporte como vendas ou supply chain. “No inovaAÍ Ideias não premiamos ideias dadas, mas ideias pilotadas em ambiente relevante, com mensuração de ganhos potenciais no final do ciclo. Para garantir o compliance do programa contamos com o apoio de duas áreas da empresa no levantamento dos benefícios: a Engenharia Industrial e a Segurança do Trabalho. Nosso compromisso é mostrar que inovar vale a pena e traz resultados para a empresa”, conta Ericka.

Após um filtro inicial com todas as propostas cadastradas, a equipe de Inovação, juntamente com representantes de diversas áreas escolhem as propostas que receberão o apoio da companhia para avançar para as próximas fases. “Para isso, os colaboradores têm oportunidade de receber capacitações de inovação aberta como, por exemplo, o workshop “Criando uma Startup Interna”, além participar de laboratórios, receber mentorias e até mesmo contratar startups para dar suporte ao desenvolvimento da sua ideia. Desta forma, o InovaAÍ Ideias é uma ação de intraempreendedorismo, inclusive com premiação financeira aos vencedores”, explica a gerente.

ESTÍMULO À INOVAÇÃO

A Usiminas tem um histórico de quase cinco décadas de pesquisa e desenvolvimento voltado, em especial, para seus produtos. Com o objetivo de ampliar a cultura da inovação para todos os setores da empresa por meio da adoção da estratégia da inovação aberta, foram criados, em 2019, uma gerência corporativa de inovação e uma plataforma específica para o tema, o InovaAí. Desde então, a equipe tem trabalhado em diferentes frentes para fortalecer a cultura de inovação das empresas Usiminas, buscando a melhoria de processos, redução de custos e maior segurança nas operações, através da alavancagem de parceiras com ecossistemas de inovação, e da execução de projetos pilotos de inovação.

O InovaAí Ideias é uma das frentes de trabalho inserida nessa plataforma. Na primeira edição do programa, realizada apenas com equipes das duas usinas, foram 343 ideias cadastradas e, das 13 finalistas, 6 foram premiadas. “Chegamos a um ganho financeiro potencial anual de R$ 24 milhões e também reduzimos o nível de 26 riscos operacionais”, afirma Ericka.

Além das ações com colaboradores, a Usiminas também tem investido na inovação aberta para buscar melhorias. A empresa recentemente passou a integrar a plataforma Innovation Latam, que reúne cerca de 20 mil startups brasileiras e latino-americanas, lançando cinco desafios voltados para Gestão de Pessoas. A Usiminas também é uma das indústrias madrinhas do Fiemg Lab 4.0, considerado o maior programa aceleração de startups para indústria do Brasil, além de ter sido premiada nos dois últimos anos com uma das empresas que mais se relaciona com startups no país.