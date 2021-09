Usiminas promove evento sobre Propriedade Intelectual

A Usiminas ao longo de sua história, sempre buscou aprimorar produtos e processos, investindo em tecnologias e gerando soluções inovadoras para os seus clientes. Com o decorrer dos anos e com o desenvolvimento cada vez maior de tecnologias próprias, a empresa sentiu a necessidade de preservar os inventos de seus colaboradores e colaboradoras. O 1° Workshop sobre Propriedade Intelectual foi organizado para reconhecer e homenagear os inventores e representantes da companhia nesse segmento.

O evento virtual foi realizado nessa terça-feira (14), a partir das instalações da Usiminas em Ipatinga (MG), e contou com a participação do presidente da companhia, Sergio Leite. “Essa iniciativa mostra o quanto a Usiminas valoriza o conhecimento gerado pelas pessoas. Pois são elas que fazem nossa empresa, que criam, que transformam, que geram, que fazem acontecer. O nosso objetivo será sempre estar à frente do nosso tempo, caminhando na vanguarda do conhecimento e aprimorando os processos do aço para uma produção cada vez mais eficiente e sustentável”, afirma Sergio Leite.

A Usiminas tem hoje 517 projetos patenteados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e é considerada uma das indústrias brasileiras de aço que mais registram patentes no Brasil.