Usiminas publica nova edição do Relatório de Sustentabilidade

Como parte da programação do mês do Meio Ambiente, a Usiminas publicou seu Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano de 2020. O documento já está disponível no site www.usiminas.com e traz como destaque as ações tomadas pela companhia no enfrentamento da crise gerada pela pandemia da Covid-19; as iniciativas alinhadas aos princípios do Pacto Global da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além dos prêmios e reconhecimentos recebidos ao longo do ano.

Também fazem parte do Relatório alguns dos principais números da Usiminas sobre desempenho ambiental e gestão de pessoas, além de outros temas ligados à agenda ESG – sigla em inglês para Social, Meio Ambiente e Governança.

O Relatório de Sustentabilidade reúne informações sobre diversos aspectos da atuação da Usiminas. A escolha dos temas a serem tratados é feita com base em consultas aos diferentes públicos de relacionamento da companhia como comunidades, clientes, fornecedores, colaboradores, instituições financeiras, entre outros. O documento foi produzido segundo a metodologia da Global Report Initiative, que é uma organização internacional pioneira no desenvolvimento de uma estrutura de Relatórios Sustentáveis.

Em atenção a um espectro mais amplo do público, a Usiminas começou, ainda de maneira preliminar, a incorporar alguns requerimentos das normas Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) neste relatório. E, para dar ainda mais transparência ao documento, buscou a asseguração externa do relatório, por uma consultoria especializada em sustentabilidade nos negócios.

Além do seu relatório anual e ainda com o propósito de garantir mais transparência às suas iniciativas, a Usiminas acaba de lançar, também, uma página de Sustentabilidade em seu site. No espaço www.usiminas.com/sustentabilidade/ clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e a comunidade podem obter informações sobre as ações da empresa e acompanhar de perto toda a agenda relacionada ao assunto.