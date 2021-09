Usiminas recebe novas certificações e reforça compromissos com a comunidade

A Usiminas recebeu recomendações para a certificação na ISO 45.001:2018, para a Usina de Ipatinga, o que reforça o cuidado da companhia com a saúde e integridade das pessoas, assim como os compromissos ambientais assumidos com a comunidade. A auditoria foi finalizada no dia 25 de agosto pela Bureau Veritas Certification, que atestou as práticas do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO) da companhia.

A Usina de Ipatinga também já havia recebido no último mês de julho a recomendação para manutenção da certificação ISO 14.001:2015, que trata do Sistema de Gestão Ambiental, outro pilar fundamental da atuação da empresa. Na área ambiental a Usiminas foi a primeira siderúrgica no Brasil e a segunda no mundo a receber a certificação em 1996.

“Essas certificações são mais um passo importante em nossa agenda Social, Ambiental e Governança (ESG),” destacou o vice-presidente Industrial da Usiminas, Américo Ferreira Neto.