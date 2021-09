Usiminas se mobiliza pela Diversidade

A Usiminas, que desde 2019 vem intensificando sua atuação para se tornar uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva, está realizando, em edição virtual, sua segunda Semana da Diversidade. A iniciativa será um grande fórum de debates e conta com a participação de profissionais reconhecidos no mercado pela sua atuação no tema, além de um momento para se discutir os avanços do Programa de Diversidade e Inclusão da companhia.

Para abrir a programação, a convidada foi a jornalista Flávia Cintra, que abordou a importância de as empresas estarem “aceleradas” para ativarem programas de diversidade na sua rotina. “Além de técnicas e títulos, é preciso estimular a cultura da humanidade, da inclusão nas empresas. A diversidade acelera o nosso potencial individual”, afirma Flávia. Nesta quarta, 22, a executiva Danielle Torres, sócia-diretora de Práticas Profissionais na KPMG no Brasil, abordará o tema “Estereótipos: Carreira & Propósito”. E vai falar sobre as dificuldades de se destacar num mercado dominado por homens.

A Semana da Diversidade na Usiminas prevê, ainda, a realização de atividades como oficinas de libras, cinema comentado, intervenção artística e rodas de conversas para colaboradores e líderes compartilharem as suas histórias, vivências, desafios e superações nos cinco pilares do programa de Diversidade e Inclusão da empresa: Equidade de Gênero, Gerações, LGBTI+, Pessoa com Deficiência e Raça e Etnia.

O CAMINHO PARA O RESPEITO

Essa história ganhou força em 2018, quando um grupo de colaboradores e colaboradoras que se interessava pelo tema percebeu uma grande oportunidade, além de aderência do assunto aos objetivos da empresa. Foi assim, de forma informal, que as conversas sobre diversidade foram iniciadas na Usiminas. O tema foi levado para a diretoria da empresa, que logo abraçou a causa e apoiou o lançamento do Programa de Diversidade e Inclusão em janeiro de 2019.

Durante esses quase dois anos, diversas medidas já foram adotadas para promover a diversidade e a inclusão na empresa, além de uma série de campanhas de conscientização. O objetivo da Usiminas é que com essas oportunidades, todo o time da empresa possa aprender com os exemplos e aprimorar seus conhecimentos e o seu repertório para tratar o tema com as equipes de forma rigorosa e respeitosa.