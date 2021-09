Usiminas seleciona projetos para patrocínio em 2022

A Usiminas lançou nessa segunda-feira (20/9) seu primeiro edital de patrocínios de projetos incentivados. O edital é voltado para iniciativas aprovadas em mecanismos de incentivo fiscal federais ou estaduais*, para serem executadas ao longo do próximo ano, em suas localidades de atuação. A companhia também reformulou o sistema de inscrição de projetos, para deixar o processo mais simples, ágil e amigável.

“A Usiminas já vem apoiando mais de dois mil projetos ao longo de quase 30 anos, direcionando recursos para diversas ações nas localidades onde está presente. Agora, com esse edital, queremos ampliar nosso leque e conhecer novas iniciativas alinhadas com as demandas dessas comunidades”, conta Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora Corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas.

Os interessados já podem acessar o site https://materiais.usiminas.com/edital-usiminas-de-projetos-incentivados. O prazo para a inscrição de projetos vai até o dia 13 de outubro. O resultado da avaliação será divulgado aos proponentes em dezembro. Serão selecionadas iniciativas inseridas em um ou mais dos cinco eixos da atuação sociocultural da Usiminas: Economia Criativa; Fortalecimento Comunitário, Saúde e Bem-Estar; Voluntariado e Educação Não Formal.

A diretora explica que o edital busca garantir que parte dos investimentos viabilizados por meio de benefícios fiscais sejam direcionados para ações aderentes às vocações e potencialidades dos territórios e impulsionem o desenvolvimento local, além de envolverem as comunidades no processo de escolha das ações a serem realizadas. Para isso, será criado um Comitê Consultivo, formado por membros da sociedade civil que terão a oportunidade de avaliar os projetos pré-selecionados pela companhia. “A Usiminas entende a importância do diálogo entre empresa, gestão pública e comunidade e irá selecionar projetos alinhados às demandas de cada município, que realizem atividades que tragam benefícios a médio e longo prazo, construam legado e estimulem a diversidade e a inclusão”, afirma.

A Usiminas tem um longo histórico de ação social nas comunidades, que remonta à sua implantação na década de 1960, com apoio à cultura, à arte, ao esporte e à educação. Em 2021, além do apoio a dezenas de iniciativas, a Usiminas prepara, ainda, a inauguração do Centro de Memória, em Ipatinga-MG, que irá contar a história da siderurgia nacional e expor ao público o acervo de arte reunido pela companhia em quase 60 anos de operação. “Por meio desse edital, queremos reforçar nosso compromisso como agente de desenvolvimento nas comunidades, incentivando o protagonismo das iniciativas locais, estimulando a geração de renda, a promoção da cidadania, a diversidade cultural, a formação humana e a realização de ações estruturantes com benefício direto para as pessoas”, destaca Ana Gabriela.

*Serão selecionados projetos aprovados nos seguintes mecanismos de incentivo fiscal:

– Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet – Artigo 18)

– Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais

– Lei Federal de Incentivo ao Esporte

– Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais (Minas Esportiva)

– FIA – Fundo para Infância e Adolescência

– Fundo do Idoso

– PRONON – Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica

– PRONAS – Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência