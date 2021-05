Usiminas tem novo sistema de recrutamento e seleção

Com o objetivo de tornar mais ágil e assertivo o processo de recrutamento e seleção de profissionais para oportunidades de trabalho em suas empresas, a Usiminas modernizou o cadastramento de currículos e divulgação de vagas. O novo sistema oferece um suporte maior às equipes de Gestão de Pessoas e uma interface mais amigável para todos os usuários. Outro ponto de destaque da nova plataforma é a maior acessibilidade e ainda mais transparência na seleção, pois será possível para os candidatos acompanhar o andamento do processo.

Com a mudança, profissionais interessados em participar dos processos seletivos da Usiminas devem fazer o cadastro do currículo no site, inclusive quem já tinha um cadastro anterior. “Optamos pela recomposição do banco de talentos para garantir o funcionamento correto da plataforma e evitar informações incompletas, desatualizadas ou duplicadas”, explica Taísa Leite, coordenadora de Gestão de Pessoas da Usiminas.

O caminho para o cadastro no site da Usiminas segue o mesmo. O interessado deve acessar o www.usiminas.com e clicar em “Trabalhe Conosco” e, em seguida, clicar em “Cadastro de Currículo”. Na página, também é possível consultar oportunidades abertas e obter mais informações sobre programas específicos de entrada como Aprendizes e Estágio.